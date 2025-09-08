संजय दत्त की पिछली 5 फिल्मों का रिपोर्ट कार्ड, दूसरी वाली का हुआ बुरा हाल

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त को इन दिनों फिल्म 'बागी 4' में देखा जा रहा है। वह फिल्म में खूंखार खलनायक की भूमिका में दिख रहे हैं। संजय फिल्म में टाइगर श्रॉफ से भिड़ते दिख रहे हैं। 'बागी 4' ने पहले वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर 31.25 करोड़ रुपये कमाए। आइए इसी कड़ी में हम आपको संजय की सिनेमाघरों में आईं पिछली 5 फिल्मों और बॉक्स ऑफिस पर उनके प्रदर्शन के बारे में बताते हैं।

#1 'हाउसफुल 5' संजय को पिछली बार फिल्म 'हाउसफुल 5' में देखा गया था, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया। हालांकि, उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। इसमें अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तरुण मनसुखानी के निर्देशन में बनी फिल्म 'हाउसफुल 5' ने दुनियाभर में 288.58 करोड़ रुपये कमाए थे। इस फिल्म का बनाने में 240 करोड़ रुपये लगे थे। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।

#2 'द भूतनी' संजय की फिल्म 'द भूतनी' इस साल 1 मई को रिलीज हुई थी। सिद्धांत सचदेव के निर्देशन में बनी इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में सनी सिंह, मौनी रॉय और पलक तिवारी जैसे कलाकार भी नजर आए थे। इस फिल्म से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी। 'द भूतनी' ने दुनियाभर में केवल 77 लाख रुपये कमाए थे। इस फिल्म आप ZEE5 पर देख सकते हैं।