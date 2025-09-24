'तेरे इश्क में' के टीजर को लेकर आया बड़ा अपडेट, कृति सैनन-धनुष की जोड़ी मचाएगी धमाल
क्या है खबर?
आनंद एल राय के निर्देशन में बन रही फिल्म 'तेरे इश्क में' की पिछले काफी समय से चर्चा हो रही है। इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 'तेरे इश्क में' के हीरो तमिल सुपरस्टार धनुष हैं, वहीं इसमें उनकी जोड़ी कृति सैनन के साथ बनी है और यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। अब 'तेरे इश्क में' के टीजर को लेकर धांसू अपडेट सामने आया है।
रिपोर्ट
2 अक्टूबर को रिलीज होगा टीजर
पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'तेरे इश्क में' का टीजर ऋषभ शेट्टी की 'कंतारा: चैप्टर 1' और वरुण धवन की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के साथ सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। यह दोनों फिल्में 2 अक्टूबर, 2025 को रिलीज होने वाली है। निर्माताओं को उम्मीद है कि अगर टीजर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा तो यह ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचेगा। फिल्म का टीजर दिल को छू लेने वाला होगा।
तेरे इश्क में
कब रिलीज होगी यह फिल्म?
'तेरे इश्क में' की कहानी हिमांशु शर्मा ने लिखी है। एआर रहमान इस फिल्म संगीतकार तो इरशाद कामिल गीतकार हैं। इस फिल्म में एक ऐसी दर्दनाक प्रेम कहानी दिखाई जाएगी, जिसे देख कोई भी भावुक हो उठेगा। फिल्म में कृति, मुक्ति और धनुष, शंकर का किरदार निभा रहे हैं। 'तेरे इश्क में' को हिंदी के साथ-साथ तमिल भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। यह फिल्म 28 नवंबर, 2025 को दर्शकों के बीच आने वाली है।