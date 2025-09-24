कब आएगा 'तेरे इश्क में' का टीजर?

'तेरे इश्क में' के टीजर को लेकर आया बड़ा अपडेट, कृति सैनन-धनुष की जोड़ी मचाएगी धमाल

लेखन दीक्षा शर्मा 05:49 pm Sep 24, 202505:49 pm

क्या है खबर?

आनंद एल राय के निर्देशन में बन रही फिल्म 'तेरे इश्क में' की पिछले काफी समय से चर्चा हो रही है। इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 'तेरे इश्क में' के हीरो तमिल सुपरस्टार धनुष हैं, वहीं इसमें उनकी जोड़ी कृति सैनन के साथ बनी है और यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। अब 'तेरे इश्क में' के टीजर को लेकर धांसू अपडेट सामने आया है।