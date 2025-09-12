अनुष्का शेट्टी ने सोशल मीडिया से बनाई दूरी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@anushkashettyofficial)

अनुष्का शेट्टी ने सोशल मीडिया से बनाई दूरी, लिखा- दुनिया से जुड़ना चाहती हूं

लेखन दीक्षा शर्मा 02:39 pm Sep 12, 202502:39 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी मौजूदा वक्त में फिल्म 'घाटी' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। उनकी यह फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब अनुष्का से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिससे उनके प्रशंसक यकीनन निराश हो जाएंगे। दरअसल, अनुष्का ने सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नोट साझा कर इसकी जानकारी दी है।