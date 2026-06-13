'ऑब्सेशन' के दबदबे पर बरसे अनुराग कश्यप

'ऑब्सेशन' के दबदबे और सिनेमाघरों में 'बंदर' के शो घटने पर भड़के अनुराग कश्यप

लेखन नेहा शर्मा 07:29 pm Jun 13, 202607:29 pm

क्या है खबर?

सिनेमाघरों में हर हफ्ते कई फिल्मों के रिलीज होने से स्क्रीन के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। करीब 14 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जगह बनाने के लिए आपस में मुकाबला कर रही हैं, जिससे छोटी फिल्मों को अवसर नहीं मिल पा रहा। इस हफ्ते और पिछले हफ्ते की फिल्में एक साथ चल रही हैं, जिनमें अनुराग कश्यप की 'बंदर' भी शामिल है। समीक्षकों की तारीफ के बावजूद इसे पर्याप्त स्क्रीन नहीं मिल रही। इस पर अनुराग ने नाराजगी जताई है।