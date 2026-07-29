कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास पर जमकर बरसीं कंगना रनौत, बताया बेकार और बेरोजगार 

कंगना ने लिखा, 'प्रिय सौरव, तुम्हारे मुद्दे व्यक्तिगत हैं। तुम कोई छात्र नहीं, तुम बस पूरी तरह से बेकार हो। चलो, पहले कुछ हुनर सीखने से शुरुआत करो। शुरुआत करने के लिए ये एक अच्छी जगह है।'

सौरव ने ANI से कहा था कि जब कंगना की अपनी पार्टी के लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते तो हम क्यों लें? उन्होंने दावा किया कि आज की युवा पीढ़ी का कोई भी इंसान कंगना की बातों को गंभीरता से नहीं सुनता।