संजय दत्त के बेहतरीन निगेटिव किरदार

जब 'खलनायक' बनकर पर्दे पर दहाड़े संजय दत्त, किरदारों से लूट लिया जनता का दिल

लेखन ज्योति सिंह 11:16 am Jul 29, 202611:16 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त 29 जुलाई, 2026 को 67 साल के हो गए हैं। वह हिंदी सिनेमा के ऐसे सितारे हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत नायक बनकर की। उनकी 'रॉकी', 'साजन' और 'खूबसूरत' जैसी फिल्में आज भी लोगों के दिलों के बेहद करीब हैं। अब वह फिल्मों में 'खलनायक' बनकर तहलका मचाते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं उनकी ऐसी ही फिल्मों पर, जिनमें संजय विलेन बनकर छाए और उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की।