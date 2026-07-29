अमेरिका ने चीनी रोबोट पर लगाया प्रतिबंध

अमेरिका ने चीनी रोबोट पर क्यों लगाया प्रतिबंध? यहां जानिए वजह

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:14 am Jul 29, 202611:14 am

क्या है खबर?

चीन में बने रोबोट पर अमेरिकी सरकार ने प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ट्रंप प्रशासन ने नए नियमों का ऐलान करते हुए चीन में बने ह्यूमनॉइड रोबोट और पावर इन्वर्टर के आयात पर सख्ती बढ़ा दी है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ऐसे उपकरण देश की साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। इस फैसले का असर चीन की बड़ी तकनीकी कंपनियों पर पड़ेगा और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकती है।