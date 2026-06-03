'मैं वापस आऊंगा' का 'मस्कारा' बना वायरल गाना, फिल्म ने IMDb पर भी मचाई धूम
मनोरंजन
इम्तियाज अली की आने वाली फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' का गाना 'मस्कारा' ऑनलाइन खूब धूम मचा रहा है। इसे अब तक 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है और इस पर 1 लाख से ज्यादा रील्स भी बन चुकी हैं।
गाने में एक अलग ही ऊर्जा और जोश देखने को मिलता है। एआर रहमान के शानदार बोल और शरवरी तथा वेदांग रैना की जबरदस्त जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है।
शरवरी के इस लुक को लोग कर रहे हैं खूब पसंद
वीडियो में शरवरी का अनोखा टर्बन लुक फैंस को काफी भा रहा है। सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हो रही है।
इस बढ़ती लोकप्रियता से फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को लेकर लोगों का उत्साह और बढ़ गया है।
यह फिल्म 12 जून को रिलीज होने वाली है। यह 2026 की IMDb की सबसे बहुप्रतीक्षित भारतीय फिल्मों की सूची में सबसे ऊपर है। इसमें दिलजीत दोसांझ और नसीरुद्दीन शाह के साथ वह वायरल जोड़ी भी है।