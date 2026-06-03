'मैं वापस आऊंगा' का 'मस्कारा' बना वायरल गाना, फिल्म ने IMDb पर भी मचाई धूम

शरवरी के इस लुक को लोग कर रहे हैं खूब पसंद

वीडियो में शरवरी का अनोखा टर्बन लुक फैंस को काफी भा रहा है। सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हो रही है।

इस बढ़ती लोकप्रियता से फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को लेकर लोगों का उत्साह और बढ़ गया है।

यह फिल्म 12 जून को रिलीज होने वाली है। यह 2026 की IMDb की सबसे बहुप्रतीक्षित भारतीय फिल्मों की सूची में सबसे ऊपर है। इसमें दिलजीत दोसांझ और नसीरुद्दीन शाह के साथ वह वायरल जोड़ी भी है।