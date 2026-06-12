'भारत भाग्य विधाता' रिव्यू: कंगना रनौत की फिल्म जनता की अदालत में पास हुई या फेल?

कसाब का किरदार

कसाब का क्रूर रूप देख थमी दर्शकों की सांसें

फिल्म में आतंकियों के अस्पताल के भीतर घुसने, सीढ़ियां चढ़ने और बेकसूर लोगों को ढूंढ-ढूंढ कर मारने के दृश्य इतने भयानक हैं कि दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। सिनेमाघरों में बैठे लोग घबराहट और डर के मारे अपने नाखून चबाने पर मजबूर हो रहे हैं कि अगले ही पल स्क्रीन पर कौन सी खौफनाक घटना घटने वाली है। आतंकी अजमल कसाब का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने उसकी क्रूरता को हूबहू उतारने में कमाल का काम किया है।