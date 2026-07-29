काला सागर में यूक्रेनी बंदरगाह पर जहाज पर हमला, 13 भारतीय नाविकों की जान खतरे में

संगठन ने जहाज मालिकों, जहाज के ध्वज राज्य, संबंधित अधिकारियों और भारत सरकार से जहाज पर सवार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की अपील की

संगठन ने लिखा, 'हम सभी संबंधित अधिकारियों, जहाज के मालिकों, ध्वज राज्य और सरकार से तुरंत अपील करते हैं कि वे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें और उन्हें जल्द वापस लाने का इंतज़ाम करें। भारतीय नाविकों को संघर्ष वाले इलाकों में आसान शिकार नहीं बनने दिया जाना चाहिए। अभी कार्रवाई करें।'