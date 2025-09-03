LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / अभिनेत्री गौहर खान दूसरी बार बनीं मां, दिया बेटे को जन्म 
अभिनेत्री गौहर खान दूसरी बार बनीं मां, दिया बेटे को जन्म 
मां बनीं गौहर खान (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@gauaharkhan)

अभिनेत्री गौहर खान दूसरी बार बनीं मां, दिया बेटे को जन्म 

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 03, 2025
02:44 pm
क्या है खबर?

अभिनेत्री गौहर खान पिछले काफी समय से अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। अब आखिरकार गौहर दूसरी बार मां बन गई हैं। अभिनेत्री ने 1 सितंबर, 2025 को एक बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए खुद यह खुशखबरी अपने प्रशंसकों के साथ साझा की है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है। प्रशंसकों से लेकर टीवी सितारे तक गौहर को शुभकामनाएं दे रहे हैं।

खुशखबरी

गौहर और जैद ने जताया आभार

गौहर ने 25 दिसंबर, 2020 को कोरियोग्राफर जैद दरबार से शादी रचाई थी। उन्होंने 10 मई, 2023 को अपने पहले बच्चे जेहान का स्वागत किया। अब गौहर और जैद दूसरी बार माता-पिता बन गए हैं। इस जोड़े ने पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'जेहान अपने बड़े भाई का स्वागत करने के लिए तैयार है, जिसका जन्म 1 सितंबर, 2025 को हुआ है।' इसके साथ दोनों ने अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों की दुआओं का शुक्रिया अदा किया है।

ट्विटर पोस्ट

गौहर खान और जैद दरबार के घर आई खुशखबरी