मां बनीं गौहर खान (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@gauaharkhan)

अभिनेत्री गौहर खान दूसरी बार बनीं मां, दिया बेटे को जन्म

लेखन दीक्षा शर्मा 02:44 pm Sep 03, 202502:44 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री गौहर खान पिछले काफी समय से अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। अब आखिरकार गौहर दूसरी बार मां बन गई हैं। अभिनेत्री ने 1 सितंबर, 2025 को एक बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए खुद यह खुशखबरी अपने प्रशंसकों के साथ साझा की है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है। प्रशंसकों से लेकर टीवी सितारे तक गौहर को शुभकामनाएं दे रहे हैं।