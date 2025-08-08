अनुराग कश्यप की 'निशांची' का टीजर हुआ रिलीज, जानिए दर्शकों के बीच कब आएगी फिल्म

निशांची

19 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म

'निशांची' को 19 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इसमें ऐश्वर्य की जोड़ी वेदिका पिंटो के साथ बनी है। अनुराग ने टीजर साझा करते हुए लिखा, 'तैयारी कर दी है। इमोशन का तड़का, एक्शन का धमाका, और गुलेल, कट्टा, गाड़ी, घोड़ा तो है ही भइया।' मोनिका पनवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब, पीयूष मिश्रा, मनन भारद्वाज, वरुण ग्रोवर और कुमुद मिश्रा जैसे कलाकार भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। टीजर में तमाम सितारों की झलक दिख रही है।