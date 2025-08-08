LOADING...
अनुराग कश्यप की 'निशांची' का टीजर हुआ रिलीज, जानिए दर्शकों के बीच कब आएगी फिल्म

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 08, 2025
01:18 pm
शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के पोते ऐश्वर्य ठाकरे अभिनय की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से वह अपनी पहली फिल्म 'निशांची' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसके निर्देशन की कमान अनुराग कश्यप ने संभाली है। फिल्म की कहानी भी इन्होंने ही लिखी है। अब आखिरकार 'निशांची' का टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें ऐश्वर्य का धाकड़ अवतार दिख रहा है। फिल्म में वह जबरदस्त करते दिख रहे हैं।

19 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म

'निशांची' को 19 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इसमें ऐश्वर्य की जोड़ी वेदिका पिंटो के साथ बनी है। अनुराग ने टीजर साझा करते हुए लिखा, 'तैयारी कर दी है। इमोशन का तड़का, एक्शन का धमाका, और गुलेल, कट्टा, गाड़ी, घोड़ा तो है ही भइया।' मोनिका पनवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब, पीयूष मिश्रा, मनन भारद्वाज, वरुण ग्रोवर और कुमुद मिश्रा जैसे कलाकार भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। टीजर में तमाम सितारों की झलक दिख रही है।

