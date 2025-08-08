'अंधेरा' का ट्रेलर आया सामने, जानिए कब और कहां देख पाएंगे यह सीरीज

लेखन दीक्षा शर्मा 01:18 pm Aug 08, 202501:18 pm

क्या है खबर?

अमेजन प्राइम वीडियो की आगामी वेब सीरीज 'अंधेरा' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस हॉरर थ्रिलर सीरीज में प्रिया बापट, करणवीर मल्होत्रा और प्राजक्ता कोली मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। 'अंधेरा' के निर्देशन की कमान राघव दर ने संभाली है, वहीं फरहान अख्तर इसके निर्माता हैं। अब निर्माताओं ने 'अंधेरा' का ट्रेलर जारी कर दिया है, जो हॉरर और सस्पेंस से भरपूर है। आइए जानें आप यह वेब सीरीज कब और कहां देख पाएंगे।