होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'अंधेरा' का ट्रेलर आया सामने, जानिए कब और कहां देख पाएंगे यह सीरीज
'अंधेरा' का ट्रेलर आया सामने, जानिए कब और कहां देख पाएंगे यह सीरीज

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 08, 2025
01:18 pm
क्या है खबर?

अमेजन प्राइम वीडियो की आगामी वेब सीरीज 'अंधेरा' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस हॉरर थ्रिलर सीरीज में प्रिया बापट, करणवीर मल्होत्रा और प्राजक्ता कोली मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। 'अंधेरा' के निर्देशन की कमान राघव दर ने संभाली है, वहीं फरहान अख्तर इसके निर्माता हैं। अब निर्माताओं ने 'अंधेरा' का ट्रेलर जारी कर दिया है, जो हॉरर और सस्पेंस से भरपूर है। आइए जानें आप यह वेब सीरीज कब और कहां देख पाएंगे।

सीरीज में नजर आएंगे ये कलाकार 

'अंधेरा' का प्रीमियर 14 अगस्त, 2025 से अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा। OTT प्लेटफॉर्म ने इसकी जानकारी देते हुए लिखा, 'जैसे ही शहर सोता है, अंधेरा जागता है।' इस सीरीज में सुरवीन चावला, वत्सल शेठ, परवीन डबास और प्रणय पचौरी जैसे कलाकार भी अभिनय करते नजर आएंगे। ट्रेलर में सभी कलाकार दिख रहे हैं। गौरतलब है कि यह सीरीज दर्शकों को डर और रहस्य के ऐसे सफर पर ले जाएगी, जिसे भूल पाना आसान नहीं होगा।

