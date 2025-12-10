अनुराग कश्यप: इधर सब 'धुरंधर'-'धुरंधर' करते रह गए, उधर 'कैनेडी' ने इतिहास रच दिया
क्या है खबर?
जहां आजकल रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का शोर मचा हुआ है। हर कोई इसी की कमाई और बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड की बातें कर रहा है, वहीं उधर चुपचाप निर्देशक अनुराग कश्यप की सनी लियोनी अभिनीत 'कैनेडी' ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 'कैनेडी' ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर कमाल कर दिया है। ये फिल्म प्रेमियों के लोकप्रिय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेटरबॉक्स्ड के पहले वीडियो स्टोर लॉन्च के लिए चुनी जाने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म बन गई है।
गर्व
'कैनेडी' ने किया भारत का नाम दुनियाभर में रोशन
लेटरबॉक्सड एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां फिल्में देखने वाले लोग अपने पसंदीदा किरदारों, कहानियों और अनुभवों को लिखते हैं और रेटिंग देते हैं। अब ये प्लेटफॉर्म नया कदम बढ़ाते हुए अपनी खुद की ऑनलाइन फिल्म रेंटल सेवा शुरू करने जा रहा है और इसी पहल के लिए 'कैनेडी' को चुना गया है। इस चयन ने न सिर्फ भारतीय सिनेमा का मान बढ़ाया है, बल्कि अनुराग की कहानी कहने की शैली को दुनियाभर में फिर से मजबूत पहचान दिलाई है।
खुशी
फिल्म को मिले इस सम्मान से उत्साहित अनुराग
अनुराग कश्यप ने 'कैनेडी' को अपने दिल के बेहद करीब फिल्मों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि आखिरकार ये फिल्म दुनिया के कुछ हिस्सों में आम दर्शकों तक पहुंचने जा रही है। अनुराग ने लेटरबॉक्स्ड का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस नए वीडियो स्टोर प्लेटफॉर्म पर कैनेडी को जगह मिलना उनके लिए सम्मान की बात है और अब वो फिल्म को लेकर दुनियाभर के दर्शकों की प्रतिक्रिया जानने के लिए बेहद उत्साहित हैं।
स्क्रीनिंग
कान्स फिल्म फेस्टिवल में हुई थी 'कैनेडी' की स्क्रीनिंग
अनुराग की इस फिल्म को 76वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। ये एकमात्र भारतीय फिल्म थी, जिसे साल 2023 में कान्स फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट स्क्रीन सेक्शन के लिए चुना गया था। फिल्म में सनी और राहुल भट्ट ने अहम भूमिका निभाई है। 'कैनेडी' को कान्स में करीब 7 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया था। फिल्म के लिए दर्शकों ने करीब 7 मिनट तक तालियां बजाई थीं। फिल्म ने दुनियाभर के दर्शकों को अपना मुरीद बना लिया था।
जानकारी
'कैनेडी' की कहानी क्या है?
'कैनेडी' एक थ्रिलर और क्राइम ड्रामा फिल्म है, जो अपराध और राजनीति के इर्द‑गिर्द घूमती है। फिल्म में मुख्य किरदार ऐसे व्यक्ति के इर्द‑गिर्द बुना गया है, जो अपने अतीत और वर्तमान की जटिल परिस्थितियों से जूझ रहा है। अभिलाष थपलियाल भी इसका हिस्सा हैं।