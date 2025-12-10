LOADING...
धर्मेंद्र की याद में नेशनल टीवी पर भावुक हुए थे सलमान खान

'बिग बॉस 19' में धर्मेंद्र की याद में क्यों भावुक हुए थे सलमान? सामने आई वजह

लेखन ज्योति सिंह
Dec 10, 2025
04:38 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को नेशनल टीवी पर हंसी-मजाक करते हुए कई बार देखा गया है।। 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले में जब दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को याद कर उनकी आंखों में आंसू आए तो हर किसी का दिल पसीज गया। सलमान ने शो के दौरान देओल परिवार, खासतौर पर धर्मेंद्र के साथ अपने निजी संबंधों का जिक्र किया। हालांकि, अभिनेता के भावुक होने की असली वजह का खुलासा अब हो गया है।

खुलासा

सलमान को पता थी ये बड़ी वजह

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक करीबी सूत्र ने खुलासा किया है कि सलमान को धर्मेंद्र के निजी तौर पर किए गए अंतिम संस्कार की वजह पता थी। उन्होंने कहा, "सलमान को दिवंगत धर्मेंद्र के जल्दबाजी में और निजी तौर पर किए गए अंतिम संस्कार के पीछे का कारण पता था, और उन्होंने देओल परिवार के इस कदम का पूरा समर्थन किया था। धर्मेंद्र की यही इच्छा थी कि उनकी मौत के बाद उन्हें राजकीय सम्मान न दिया जाए।"

ट्विटर पोस्ट

इच्छा

देओल परिवार ने किया इच्छा का सम्मान

सूत्र ने आगे कहा, "बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों ने निजी अंतिम संस्कार करके अपने पिता की इच्छा का पालन किया है। उन्होंने भव्य विदाई या राजकीय अंतिम संस्कार न देने का दर्दनाक फैसला लिया, जिसके वे हकदार थे।" बता दें कि 89 साल में धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को उनके मुंबई स्थित घर पर हुआ था। अभिनेता के अंतिम संस्कार में सलमान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान समेत कई दिग्गज सितारे शामिल हुए थे।

