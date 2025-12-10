'बिग बॉस 19' में धर्मेंद्र की याद में क्यों भावुक हुए थे सलमान? सामने आई वजह
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को नेशनल टीवी पर हंसी-मजाक करते हुए कई बार देखा गया है।। 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले में जब दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को याद कर उनकी आंखों में आंसू आए तो हर किसी का दिल पसीज गया। सलमान ने शो के दौरान देओल परिवार, खासतौर पर धर्मेंद्र के साथ अपने निजी संबंधों का जिक्र किया। हालांकि, अभिनेता के भावुक होने की असली वजह का खुलासा अब हो गया है।
खुलासा
सलमान को पता थी ये बड़ी वजह
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक करीबी सूत्र ने खुलासा किया है कि सलमान को धर्मेंद्र के निजी तौर पर किए गए अंतिम संस्कार की वजह पता थी। उन्होंने कहा, "सलमान को दिवंगत धर्मेंद्र के जल्दबाजी में और निजी तौर पर किए गए अंतिम संस्कार के पीछे का कारण पता था, और उन्होंने देओल परिवार के इस कदम का पूरा समर्थन किया था। धर्मेंद्र की यही इच्छा थी कि उनकी मौत के बाद उन्हें राजकीय सम्मान न दिया जाए।"
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Dharam ji did every kind of role.. comedy, drama, emotions. He entertained us in every kind of cinema. In my career graph, I followed only one man… Dharam ji. Bas, no other actor for me.— Kashinath 2.0 (@TheDeolsFC) December 8, 2025
Vo ek masoom chehra lekar aaye the aur ek He-Man ki body. ✨️❤️
A heartfelt tribute by… pic.twitter.com/JaPHblXQEI
इच्छा
देओल परिवार ने किया इच्छा का सम्मान
सूत्र ने आगे कहा, "बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों ने निजी अंतिम संस्कार करके अपने पिता की इच्छा का पालन किया है। उन्होंने भव्य विदाई या राजकीय अंतिम संस्कार न देने का दर्दनाक फैसला लिया, जिसके वे हकदार थे।" बता दें कि 89 साल में धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को उनके मुंबई स्थित घर पर हुआ था। अभिनेता के अंतिम संस्कार में सलमान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान समेत कई दिग्गज सितारे शामिल हुए थे।