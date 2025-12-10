'बिग बॉस 19' में धर्मेंद्र की याद में क्यों भावुक हुए थे सलमान? सामने आई वजह

खुलासा

सलमान को पता थी ये बड़ी वजह

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक करीबी सूत्र ने खुलासा किया है कि सलमान को धर्मेंद्र के निजी तौर पर किए गए अंतिम संस्कार की वजह पता थी। उन्होंने कहा, "सलमान को दिवंगत धर्मेंद्र के जल्दबाजी में और निजी तौर पर किए गए अंतिम संस्कार के पीछे का कारण पता था, और उन्होंने देओल परिवार के इस कदम का पूरा समर्थन किया था। धर्मेंद्र की यही इच्छा थी कि उनकी मौत के बाद उन्हें राजकीय सम्मान न दिया जाए।"