'द केरल स्टोरी 2' पर बरसे अनुराग कश्यप, कहा- घटिया; ऐसे कोई खिचड़ी भी नहीं खिलाता

लेखन नेहा शर्मा 03:11 pm Feb 22, 202603:11 pm

क्या है खबर?

अपनी बेबाकी के लिए मशहूर फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने 'द केरल स्टोरी 2' को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। फिल्म की आलोचना करते हुए अनुराग ने इसे 'बकवास प्रोपेगेंडा' करार दिया और फिल्म के एक खास 'गोमांस' सीन पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने फिल्म में दिखाए गए चित्रण पर तंज कसते हुए कहा कि असल जिंदगी में ऐसे तो कोई किसी को खिचड़ी भी नहीं खिलाता। क्या कुछ बोले अनुराग, आइए जानते हैं।