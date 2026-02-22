फिल्मफेयर अवॉर्ड्स साउथ: तेलुगू सिनेमा में भी बजा अमिताभ बच्चन का डंका, अल्लू अर्जुन भी चमके

कोच्चि में आयोजित 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स साउथ की शाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक यादगार अध्याय बन गई। इस साल के समारोह की सबसे बड़ी खासियत रही हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन की ऐतिहासिक जीत, जिन्होंने फिल्म 'कल्कि 2898 AD' में अपनी जादुई अदाकारी से ये साबित कर दिया कि कला की कोई भाषा नहीं होती। उधरे अल्लू अर्जुन ने एक बार फिर मंच पर अपनी चमक बिखेरी और 'पुष्पा 2: द रूल' के लिए खूब सुर्खियां बटोरीं।

बड़ी जीत 80 की उम्र में भी छाए अमिताभ, 'कल्कि 2898 AD' के लिए जीता फिल्मफेयर अमिताभ को उनकी ब्लॉकबस्टर तेलुगू फिल्म 'कल्कि 2898 AD' के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा गया। नाग अश्विन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अमिताभ ने 'अश्वत्थामा' की भूमिका निभाई थी। 80 साल की उम्र में उनके एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस ने फिल्म के हीरो प्रभास को भी फेल कर दिया था। बिग बी के पास पहले से कई फिल्मफेयर ट्रॉफियां हैं, लेकिन तेलुगू सिनेमा के लिए ये जीत उनके करियर का नया गौरवपूर्ण अध्याय है।

ट्विटर पोस्ट अमिताभ बच्चन का कमाल Congratulations!



The Filmfare Award for Best Actor in a Supporting Role (Male) - Telugu goes to Amitabh Bachchan for Kalki 2898 AD at the 70th Filmfare Awards South with Kerala Tourism.



Destination Partner: @KeralaTourism

Special Partner: @KamarFilmfactry

Co-Powered By:… pic.twitter.com/1UnUsAGO0W — Filmfare (@filmfare) February 21, 2026

Advertisement

Advertisement

ट्विटर पोस्ट छा गए अल्लू अर्जुन Congratulations!



The Filmfare Award for Best Actor in a Leading Role (Male) - Telugu goes to Allu Arjun for Pushpa 2: The Rule at the 70th Filmfare Awards South with Kerala Tourism.



Destination Partner: @KeralaTourism

Special Partner: @KamarFilmfactry

Co-Powered By:… pic.twitter.com/HP5mOrZP7j — Filmfare (@filmfare) February 21, 2026

तमिल सिनेमा तमिल सिनेमा में 'अमरन' का दबदबा तमिल फिल्म इंडस्ट्री में इस साल 'अमरन' का दबदबा रहा। इसे बेस्ट फिल्म चुना गया। शिवकार्तिकेयन को बेस्ट अभिनेता और साई पल्लवी को बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। इस बार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की श्रेणी में कड़ा मुकाबला था, जिसके चलते ये पुरस्कार संयुक्त रूप से पीएस विनोदराज (फिल्म 'कोट्टुकाली') और राजकुमार पेरियासामी (फिल्म 'अमरन') को दिया गया। उधर समीक्षकों की पसंद में अरविंद स्वामी ('मेयाजगन') को बेस्ट अभिनेता और अन्ना बेन ('कोट्टुकाली') को बेस्ट अभिनेत्री (क्रिटिक्स) से नवाजा गया।

मलयालम सिनेमा मलयालम सिनेमा में ममूटी की धमाकेदार जीत मेगास्टार ममूटी को उनकी डार्क-थ्रिलर फिल्म 'ब्रह्मयुगम' में एक रहस्यमयी तांत्रिक की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। दूसरी ओर फिल्म 'उल्लोझुक्कू' में एक बेहद जटिल और भावुक किरदार निभाने के लिए उर्वशी को 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री' के सम्मान से नवाजा गया। 'ब्रह्मयुगम' के अनूठे निर्देशन के लिए राहुल सदाशिवन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। बेस्ट डेब्यू मेल का सम्मान संयुक्त रूप से केआर गोकुल (फिल्म 'आदुजीवितम') और अभिमन्यु एस. थिलाकन (फिल्म 'मार्को') को दिया गया।