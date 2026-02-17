'द केरल स्टोरी 2' का दमदार ट्रेलर जारी, लव-जिहाद की भयावह सच्चाई उड़ा देगी होश

ट्रेलर

धर्मांतरण और अन्याय के खिलाफ जंग पर आधारित है कहानी

'द केरल स्टोरी 2' का ट्रेलर 3 मिनट 7 सेकंड लंबा है जिसकी शुरुआत में सुनाई देता है, 'अगले 25 साल में पूरा भारत एक इस्लामिक स्टेट होगा और पूरे भारत में सरिया लागू होगा।' कहानी राजस्थान की 3 लड़कियों के मुस्लिम युवकों में प्यार में पड़ने पर आधारित है जिन्हें शादी के बाद अपने साथ हुए धोखे, धर्मांतरण और जिहादी मानसिकता के दबाव के बारे में पता चलता है। ट्रेलर अंत तक काफी परेशान कर देने वाला है।