अनुराग कश्यप का असली नाम जानते हैं? भारत में लगे आपातकाल के दौरान उठाया ये कदम
हिंदी सिनेमा को 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' और 'देव डी' जैसी बेहतरीन फिल्में देने वाले अनुराग कश्यप एक शानदार निर्देशक हैं। उनकी गिनती इंडस्ट्री के उन निर्देशकों में होती है, जो फिल्में बनाने के लिए कुछ हटकर विषय चुनते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी 53 वर्षीय अनुराग ना केवल निर्देशन, बल्कि अभिनय से भी दिल जीत चुके हैं। न सिर्फ देश, बल्कि विदेशों में भी अनुराग का सिक्का चलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं उनका असली नाम क्या है?
रिंकू सिंह है अनुराग का असली नाम
अनुराग कश्यप का असली नाम रिंकू सिंह है। साल 2018 में 'जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल' में अनुराग ने बताया था कि भारत में लगे आपातकाल (1975-77) के दौरान निर्देशक के पिता ने उनका नाम बदलकर अनुराग कश्यप कर दिया था। अनुराग ने बताया कि जिस वक्त देश में इमरजेंसी लगी थी, उस दौरान नाम के पीछे 'सिंह' लगाना काफी परेशानी भरा हो गया था, जिसके चलते उनके पिता को यह कदम उठाना पड़ा था।
'निशांची' को लेकर चर्चा में हैं अनुराग
काम के मोर्चे पर बात करें तो अनुराग काफी समय से फिल्म 'निशांची' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म के जरिए शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के पोते ऐश्वर्य ठाकरे अभिनय की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। इसमें मोनिका पनवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब, पीयूष मिश्रा, मनन भारद्वाज, वरुण ग्रोवर और कुमुद मिश्रा भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। 'निशांची' के निर्देशक और लेखक अनुराग हैं। यह फिल्म 19 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।