अनुराग कश्यप का असली नाम जानिए

अनुराग कश्यप का असली नाम जानते हैं? भारत में लगे आपातकाल के दौरान उठाया ये कदम

लेखन दीक्षा शर्मा 09:55 am Sep 10, 202509:55 am

क्या है खबर?

हिंदी सिनेमा को 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' और 'देव डी' जैसी बेहतरीन फिल्में देने वाले अनुराग कश्यप एक शानदार निर्देशक हैं। उनकी गिनती इंडस्ट्री के उन निर्देशकों में होती है, जो फिल्में बनाने के लिए कुछ हटकर विषय चुनते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी 53 वर्षीय अनुराग ना केवल निर्देशन, बल्कि अभिनय से भी दिल जीत चुके हैं। न सिर्फ देश, बल्कि विदेशों में भी अनुराग का सिक्का चलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं उनका असली नाम क्या है?