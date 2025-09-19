LOADING...
ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' के ट्रेलर को लेकर आया बड़ा अपडेट, देखिए नया पोस्टर 
Sep 19, 2025
दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने-माने अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी काफी समय से फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनकी यह फिल्म साल 2022 में आई कन्नड़ फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल है, जिसका दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब आखिरकार 'कांतारा: चैप्टर 1' के ट्रेलर को लेकर धांसू अपडेट मिला है। आइए जानें इस पौराणिक एक्शन ड्रामा फिल्म का ट्रेलर कब और कितने बजे रिलीज होगा।

2 अक्टूबर को रिलीज होगी यह फिल्म 

'कांतारा: चैप्टर 1' का ट्रेलर 22 सितंबर, 2025 को दोपहर 12:45 बजे रिलीज होने वाला है। इसके साथ निर्माताओं ने फिल्म का नया पोस्टर साझा किया और लिखा, 'कांतारा: चैप्टर 1 की पहली झलक की घड़ी का इंतजार खत्म होने वाला है। इसी 22 तारीख को दोपहर 12:45 बजे।' बता दें कि 'कांतारा: चैप्टर 1' को 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में गुलशन देवैया और रुक्मिणी वसंत जैसे कलाकार भी नजर आएंगे।

