ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' के ट्रेलर को लेकर आया बड़ा अपडेट, देखिए नया पोस्टर

लेखन दीक्षा शर्मा 02:21 pm Sep 19, 202502:21 pm

क्या है खबर?

दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने-माने अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी काफी समय से फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनकी यह फिल्म साल 2022 में आई कन्नड़ फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल है, जिसका दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब आखिरकार 'कांतारा: चैप्टर 1' के ट्रेलर को लेकर धांसू अपडेट मिला है। आइए जानें इस पौराणिक एक्शन ड्रामा फिल्म का ट्रेलर कब और कितने बजे रिलीज होगा।