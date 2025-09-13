अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन दर्दनाक दुर्घटना के शिकार, अस्पताल में भर्ती; लगे 45 टांके

अंकिता लाेखंडे के पति और अभिनेता विक्की जैन एक गंभीर हादसे का शिकार हो गए हैं। दुर्घटना के बाद उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिल्म निर्माता संदीप सिंह ने खुलासा किया कि विक्की के हाथ में कांच के टुकड़े घुस गए थे, जिसके कारण उनकी सर्जरी हुई और 45 टांके लगाने पड़े। वह पिछले 3 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल से उनकी तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं।

dcds निर्माता ने दी विक्की के हौसले की दाद विक्की मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हैं। संदीप ने उनकी तस्वीरें साझा कर लिखा, '45 टांके लगे और 3 दिन अस्पताल में बिताए, बावजूद इसके इनका हौसला अटूट है। इतने दर्द के बावजूद विक्की हमें हंसाते रहे और महसूस कराते रहे जैसे कुछ हुआ ही न हो। अंकिता आप किसी सुपरवुमन से कम नहीं हैं, जो 72 घंटों की चिंता और देखभाल के बीच चट्टान की तरह उनके साथ ढाल बनकर खड़ी रहीं। आपका साहस ही उनकी ताकत रहा।'

फिक्र प्रशंसकों को सताने लगी चिंता बता दें कि अस्पताल से एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विक्की बिस्तर पर लेटे दिख रहे हैं। उनके एक हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ है और उनक चेहरे पर सूजन नजर आ रही है। अभिनेता समर्थ जुरेल ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें विक्की के बगल में अंकिता भी दिखाई दे रही हैं। उधर विक्की को अस्पताल में देख प्रशंसक हैरान-परेशान हैं और उनके जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं।

शो पिछली बार इस शो में साथ दिखे थे अंकिता-विक्की अंकिता-विक्की आखिरी बार कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 2' में नजर आए थे। इसके बाद वह अगस्त महीने में गणपति स्थापना के कारण सुर्खियों में थे। वो अपने घर पर बप्पा को लेकर आए थे, जहां सितारों ने पहुंचकर बप्पा के दर्शन किए थे। समर्थ संग दोनों का पुराना रिश्ता रहा है। 'बिग बॉस 17' में वे साथ थे। इसके अलावा कुकिंग शो में भी इनकी खूब जमी थी। उधर संदीप से भी अंकिता की काफी पुरानी दोस्ती है।