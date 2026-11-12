शादी के बंधन में बंधे अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन

अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन एक-दूजे के हुए, ग्रीस से साझा कीं शादी की पहली तस्वीरें

लेखन नेहा शर्मा 09:14 am Nov 12, 202609:14 am

क्या है खबर?

साउथ के मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की सह-मालकिन काव्या मारन शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों ने 11 नवंबर को ग्रीस में एक शानदार समारोह में शादी की। इस खास मौके पर कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। शादी के बाद अनिरुद्ध ने सोशल मीडिया पर अपनी पहली तस्वीरें साझा कीं, जो सामने आते ही चर्चा में आ गईं। उन्होंने इन तस्वीरों के साथ अपनी खुशी जाहिर करते हुए खास कैप्शन भी लिखा।