शाहरुख खान की 'किंग' से अचानक अलग हुए अनिरुद्ध रविचंदर, अब कौन संभालेगा संगीत की कमान?

लेखन नेहा शर्मा 06:25 pm Oct 30, 202606:25 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद की फिल्म 'किंग' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अपने व्यस्त शेड्यूल के कारण संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर इस फिल्म से अलग हो गए हैं। अब इस फिल्म के संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की जिम्मेदारी सचिन-जिगर की सुपरहिट म्यूजिक कंपोजर जोड़ी को सौंपी गई है। इन्होंने 'स्त्री 2' का धमाकेदार गाना 'आज की रात', 'भेड़िया' का 'अपना बना ले' और 'जरा हटके जरा बचके' का 'फिर और क्या चाहिए' जैसे ब्लॉकबस्टर गाने दिए हैं।