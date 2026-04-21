अनिल कपूर ला रहे '24' तो सिनेमाघरों में इस हफ्ते इन फिल्मों का रहेगा बोलबाला

अनिल कपूर की वेब सीरीज '24' का तीसरा सीजन इस हफ्ते दस्तक देने वाला है। जय सिंह राठौड़ के किरदार में दिग्गज अभिनेता फिर से वापसी कर रहे हैं। उनके साथ अनुपम खेर , शबाना आजमी, टिस्का चोपड़ा, मंदिरा बेदी, साक्षी तंवर, अंगद बेदी और सिकंदर खेर जैसे सितारे भी हैं। सीरीज का निर्देशन अभिनय देव और नित्या मेहरा ने किया है। यह 24 अप्रैल से जियोहॉटस्टार पर आएगी। इसका पहला सीजन 2013 में और दूसरा सीजन 2016 में आया था।

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'गिन्नी वेड्स सनी 2' और 'मर्सी'

अविनाश तिवारी और मेधा शंकर की फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' 24 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में आ रही है। यह कहानी एक पेशेवर पहलवान और मस्तमौला लड़की की बेमेल शादी पर आधारित है। प्रशांत झा द्वारा निर्देशित इसमें लिलेट दुबे, सुधीर पांडे और विश्वनाथ चटर्जी जैसे सितारे हैं। आदिल हुसैन और राज वासुदेवा की फिल्म 'मर्सी' भी इसी तारीख को सिनेमाघरों का रुख करेगी। मितुल पटेल के निर्देशन में बनी यह फिल्म इच्छामृत्यु के विषय पर आधारित है।