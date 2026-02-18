फिल्म 'द वार्डरोब' का पोस्टर जारी

रजनीश दुग्गल की फिल्म 'द वार्डरोब' का पोस्टर जारी, जानिए कब होगी रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 04:18 pm Feb 18, 202604:18 pm

क्या है खबर?

रजनीश दुग्गल अपनी नई हॉरर फिल्म 'द वार्डरोब' के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करने लौट रहे हैं। उन्हें अदा शर्मा की सुपरनैचुरल फिल्म '1920' से खूब लोकप्रियता हासिल हुई थी। इसके बाद वह 'सांसें' और 'फिर' जैसी डरावनी फिल्मों का हिस्सा बने। अब रजनीश की 'द वार्डरोब' चर्चा में हैं, जिसका पोस्टर और रिलीज तारीख को जारी कर दिया गया है। सौरभ चौबे द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्माण ज्योति राज गावली ने किया है। राज गावली सह-निर्माता हैं।