'गिन्नी वेड्स सनी 2' का ट्रेलर जारी, बिंदास लड़की के प्यार में फंसे 'पहलवान' अविनाश तिवारी

ट्रेलर

कॉमेडी के साथ प्यार और संघर्ष को दिखाता है ट्रेलर

'गिन्नी वेड्स सनी 2' का ट्रेलर एक सीधे-साधे पहलवान लड़के और बिंदास लड़की के बीच बेमेल प्यार और शादी के ड्रामे के बीच घूमता है। इसमें पारिवारिक उम्मीदों, करियर, प्यार के बीच संघर्ष और कॉमेडी के साथ-साथ भावनात्मक पलों को दर्शाया गया है। फिल्म के 2 गाने 'छाप तिलक' और 'ऐ खुदा' ने रिलीज होकर पहले ही लोगों का दिल जीत लिया है। ये फिल्म 24 अप्रैल को सिनेमाघरों में दर्शकों का मनोरंजन करने आ रही है।