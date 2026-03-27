LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / फिल्म 'श्री बाबा नीब करौरी महाराज' का पोस्टर जारी, रिलीज तारीख भी आई
फिल्म 'श्री बाबा नीब करौरी महाराज' का पोस्टर जारी, रिलीज तारीख भी आई
लेखन ज्योति सिंह
Mar 27, 2026
05:39 pm
क्या है खबर?

भारतीय सिनेमा में पौराणिक कथाओं पर अब तक कई फिल्में बन चुकी हैं। आने वाले दिनों में रणबीर कपूर की 'रामायण' और ऋषभ शेट्‌टी की 'जय हनुमान' भी दर्शकों का मनोरंजन करेगी। इन्हीं परियोजनाओं के बीच फिल्म 'श्री बाबा नीब करौरी महाराज' काे लेकर भी काफी चर्चा है जिसका पहला आधिकारिक पोस्टर अब जारी कर दिया गया है। फिल्म में मुख्य किरदार सुबोध भावे निभाएंगे जो मराठी सिनेमा के जाने-माने कलाकार हैं। इसका निर्देशन शरद सिंह ठाकुर ने किया है।

रिलीज

कब रिलीज होगी 'श्री बाबा नीब करौरी महाराज'?

अनीशा फिल्म्स इंटरनेशनल द्वारा निर्मित, यह नीम करोली बाबा की बायोपिक है, जिसमें उनके जन्म से लेकर 1973 में महासमाधि तक की यात्रा दिखाई जाएगी। नैनीताल के कैंची धाम में उनका आश्रम स्थित है और काफी लोकप्रिय है। पोस्टर में सुबोध को बाबा के अवतार में दिखाया गया है। उनके पीछे हनुमान की झलक दिखाई गई है। अन्य कलाकारों में हितेन तेजवानी, समीक्षा भटनागर, मोहित गुप्ता और हेमंत पांडे जैसे सितारे शामिल हैं। फिल्म 24 अप्रैल को रिलीज होगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए 'श्री बाबा नीब करौरी महाराज'

Advertisement