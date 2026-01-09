'द राजा साब' की रिलीज से पहले बवाल, प्रभास के फैंस ने सिनेमाघरों में मचाया उत्पात

हैदराबाद में प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म ' द राजा साब ' की रिलीज से ठीक पहले जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। फिल्म के प्रिव्यू शो को लेकर फैंस का उत्साह इस कदर बेकाबू हुआ कि उन्होंने भारी सुरक्षा और पुलिस बैरिकेड्स को दरकिनार करते हुए थिएटरों पर धावा बोल दिया। देर रात हुए इस बवाल के कारण हैदराबाद के कई सिनेमाघरों में स्क्रीनिंग रद्द करनी पड़ी, जिससे नाराज प्रशंसकों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई।

नाराजगी क्यों भड़के प्रभास के फैंस? मारुति के निर्देशन में बनी प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज तो हुई, लेकिन इसकी शुरुआत काफी हंगामेदार रही। फिल्म की रिलीज के दौरान हैदराबाद में काफी गुस्सा और अफरा-तफरी का माहौल देखा गया, जहां उग्र प्रशंसक प्रेस स्क्रीनिंग के दौरान जबरदस्ती सिनेमाघरों के अंदर घुस गए, वहीं बड़ी संख्या में फैंस एंट्री गेट पर जमा होकर स्क्रीनिंग में हो रही देरी के खिलाफ चिल्लाते और अपना गुस्सा जाहिर करते नजर आए।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हंगामे के वीडियो आंध्र प्रदेश में गुरुवार रात 9 बजे से प्रीमियर शो शुरू हो गए थे, लेकिन हैदराबाद में आखिरी वक्त पर सरकारी आदेश मिलने में हुई देरी के चलते फिल्म मुश्किलों में फंस गई। इस अनिश्चितता ने शहर के कुछ सिनेमाघरों में भारी भ्रम और अशांति पैदा कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई वीडियो में उग्र प्रशंसकों को जबरदस्ती सिनेमाघरों के अंदर घुसते देखा जा सकता है, जबकि अन्य मुख्य गेट के पास जमा होकर चिल्ला रहे हैं।

Advertisement

Advertisement

मांग थिएटर के गेट पीटकर की अंदर घुसने की मांग एक वीडियो में दिखाया गया है कि फिल्म के मीडिया प्रीमियर के दौरान कई नाराज प्रशंसक जबरदस्ती विमल थिएटर के अंदर घुस गए और वहां से बाहर निकलने से साफ मना कर दिया। वो फिल्म का शो चलाने की बात पर अड़ गए। कुकाटपल्ली के एक थिएटर से सामने आए वीडियो में कई प्रशंसक बाहर इंतजार करते हुए बेचैन दिखे। वो जोर-जोर से गेट पीटने लगे और प्रबंधन से मांग करने लगे कि थिएटर के दरवाजे खोल दिए जाएं।

ट्विटर पोस्ट फैंस ने की तोड़फोड़ #Prabhas nizam theatre out of control pic.twitter.com/Z2L7jzEBCO — TFI banisa bhAAi (@GaneshRath31978) January 9, 2026

सख्ती पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें फैंस की भारी भीड़ सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए तेजी से थिएटर के अंदर घुस रही है। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस अधिकारियों को प्रशंसकों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। बता दें कि 'द राजा साब' एक हॉरर कॉमेडी फिल्म हैं और प्रभास ने अपने करियर में पहली बार किसी ऐसी फिल्म में काम किया है। मालविका मोहनन और निधि अग्रवाल ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है।