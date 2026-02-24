फिल्म 'सूबेदार' का ट्रेलर जारी, अभिषेक बच्चन ने अनिल कपूर के लिए कही ये बात

ट्रेलर

'सूबेदार' देखने के लिए बेताब हैं अभिषेक बच्चन, ट्रेलर पर दी प्रतिक्रिया

अभिषेक ने एक अंग्रेजी मुहावरे के साथ 'सूबेदार' के ट्रेलर की तारीफ की। उन्होंने लिखा, 'टू कूल फॉर स्कूल!!! शुभकामनाएं! अनिल कपूर और निर्माता विक्रम मल्होत्रा देखने का बेसब्री से इंतजार है। 5 मार्च को।' ट्रेलर से संकेत मिलता है कि कहानी पिता-बेटी के तनावपूर्ण रिश्ते और उनके आसपास के दुश्मनों पर आधारित होगी। फैसल मलिक, सौरभ शुक्ला और खुशबू सुंदर भी फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म 5 मार्च को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम के लिए तैयार है।