AI समिट में अर्धनग्न प्रदर्शन के मामले में भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार

भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 11:10 am Feb 24, 202611:10 am

क्या है खबर?

दिल्ली में AI शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजन स्थल भारत मंडपम के अंदर अर्धनग्न प्रदर्शन करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सोमवार को काफी लंबी पूछताछ के बाद मंगलवार को भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर लिया है। चिब से सोमवार को तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में कई घंटों की पूछताछ की गई थी। उन्हें दोपहर तक पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा।