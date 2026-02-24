AI समिट में अर्धनग्न प्रदर्शन के मामले में भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार
क्या है खबर?
दिल्ली में AI शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजन स्थल भारत मंडपम के अंदर अर्धनग्न प्रदर्शन करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सोमवार को काफी लंबी पूछताछ के बाद मंगलवार को भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर लिया है। चिब से सोमवार को तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में कई घंटों की पूछताछ की गई थी। उन्हें दोपहर तक पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा।
जांच
अब तक 8 लोग गिरफ्तार
पुलिस ने 20 फरवरी को प्रदर्शन के मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 4 राष्ट्रीय सचिव कृष्णा हरि, बिहार राज्य सचिव कुंदन यादव, उत्तर प्रदेश IYC उपाध्यक्ष अजय कुमार और राष्ट्रीय समन्वयक नरसिम्हा यादव मौके से गिरफ्तार हुए थे। उन्हें 5 दिन की हिरासत में भेजा गया है। सोमवार को पुलिस ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जितेंद्र सिंह यादव (30 वर्ष), अजय कुमार (36 वर्ष) और राजा गुर्जर (24 वर्ष) को गिरफ्तार किया था।
प्रदर्शन
प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शन पर साधा था निशाना
AI शिखर सम्मेलन के दौरान IYC के 11 कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली टी-शर्ट को जैकेट के अंदर पहनकर भारत मंडपम में पहुंच गए थे। तभी उन्होंने हॉल नंबर 5 में प्रवेश करने के बाद, अपने ऊपरी वस्त्र उतार दिए और प्रधानमंत्री के खिलाफ 'मोदी सरेंडर' के नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को नमो भारत रैपिड रेल के उद्घाटन पर कांग्रेस पर निशाना साधा था और AI सम्मेलन को गंदी राजनीति का अखाड़ा बनाने का आरोप लगाया।