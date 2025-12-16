अक्षय कुमार और अनीस बज्मी साथ करेंगे काम

अक्षय कुमार और अनीस बज्मी की बन गई जोड़ी, 15 साल बाद बनाएंगे ऐसी फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 11:11 am Dec 16, 202511:11 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और निर्देशक अनीस बज्मी की साझेदारी की चर्चा कई दिनों से है। दोनों ने साथ मिलकर 'सिंह इज किंग', 'थैंक यू' और 'वेलकम' जैसी कई सुपरहिट फिल्में दर्शकों को दी हैं। यह जोड़ी 15 साल के बाद दोबारा साथ काम करने वाली है, जिसकी पुष्टि किसी और ने नहीं, बल्कि अनीस ने खुद कर दी है। एक बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अगर सबकुछ योजना के मुताबिक रहा, तो जल्द ही शूटिंग शुरू की जाएगी।