अक्षय कुमार और अनीस बज्मी की बन गई जोड़ी, 15 साल बाद बनाएंगे ऐसी फिल्म

अक्षय कुमार और अनीस बज्मी की बन गई जोड़ी, 15 साल बाद बनाएंगे ऐसी फिल्म
बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और निर्देशक अनीस बज्मी की साझेदारी की चर्चा कई दिनों से है। दोनों ने साथ मिलकर 'सिंह इज किंग', 'थैंक यू' और 'वेलकम' जैसी कई सुपरहिट फिल्में दर्शकों को दी हैं। यह जोड़ी 15 साल के बाद दोबारा साथ काम करने वाली है, जिसकी पुष्टि किसी और ने नहीं, बल्कि अनीस ने खुद कर दी है। एक बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अगर सबकुछ योजना के मुताबिक रहा, तो जल्द ही शूटिंग शुरू की जाएगी।
मिड-डे से बातचीत में निर्देशक अनीस ने कहा, "यह एक कॉमेडी फिल्म है। मैं अभी स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, करीब पूरी हो चुकी है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो हम जल्द ही शूटिंग शुरू कर देंगे।" काफी समय से चर्चा है कि अक्षय और अनीस मिलकर तेलुगु एक्शन कॉमेडी 'संक्रांतिकी वास्तुनम' के रीमेक पर काम कर रहे हैं। जब अनीस से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जानकारी साझा नहीं की।
अनीस ने अक्षय के साथ लंबे समय से चले आ रहे अपने संबंधों पर कहा, "हमारे बीच आपसी प्रेम और सम्मान है। जब मैंने उन्हें इस फिल्म के बारे में बताया, तो वे बहुत खुश हुए।" फिल्म की शूटिंग 2026 में शुरू हो सकती है। दोनों ने आखिरी फिल्म 2011 में 'थैंक यू' की थी। काम की बात करें, तो अक्षय आने वाले दिनों में 'वेलकम टू द जंगल', 'भूत बंगला', 'हेरा फेरी' और 'हैवान' जैसी फिल्मों में नजर आएंगे।