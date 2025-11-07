अक्षय कुमार लव ट्रायंगल फिल्म से करेंगे दर्शकों का मनोरंजन, अनीस बज्मी लगाएंगे दांव
क्या है खबर?
अभिनेता अक्षय कुमार साल में 5 से 6 फिल्में करने में विश्वास रखते हैं। इस साल 'केसरी चैप्टर 2' और 'हाउसफुल' समेत उनकी कई फिल्में रिलीज हुईं और अब नजर 2026 पर है। अक्षय ने कई साउथ फिल्मों के हिंदी रीमेक में काम किया है, जिसमें 'राउडी राठौर', 'सरफिरा' और 'सेल्फी' शामिल हैं। अब वह साउथ की फिल्म 'संक्रांतिकी वस्तुनम' की मूल कहानी को बरकरार रखते हुए इसका पुनर्निर्माण करेंगे। इसके लिए वह फिर अनीस बज्मी के साथ जुड़े हैं।
फिल्म
लव ट्रायएंगल पर आधारित है फिल्म
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्र ने बताया है कि अक्षय और अनीस को फिल्म 'संक्रांतिकी वस्तुनम' की कहानी बेहद पसंद आई है। फिल्म में मुख्य अभिनेता वेंकटेश हैं, जो अपनी पत्नी और प्रेमिका के बीच फंसे होते हैं। सूत्र ने कहा, "अनीस पहले से रिलीज हुईं फिल्मों के आधार पर नई कहानियां लिखने में माहिर हैं, और यह भी न सिर्फ असल से बड़ी होगी, बल्कि मजेदार होगी, क्योंकि कहानी में बहुत सारे चुटकुले डालने की योजना है।"
शूटिंग
अगले साल से शूटिंग शुरू होने की उम्मीद
सूत्र ने आगे बताया कि कहानी लेखन का काम चल रहा है। फरवरी, 2026 में शूटिंग की योजना बन रही है। हालांकि निर्माता इसे रीमेक न बताते हुए असल कहानी का नया रूप बता रहे हैं। फिल्म में 60 प्रतिशत सीन नए शामिल होंगे। फिलहाल लोगों को अक्षय की आगामी फिल्में 'भूत बंगला', 'हैवान', 'वेलकम टू द जंगल' और 'हेरा फेरी 3' का बेसब्री से इंतजार हैं। यह सभी फिल्में अगले साल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज को तैयार हैं।