अक्षय कुमार की नई फिल्म पर आया अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@akshaykumar)

अक्षय कुमार लव ट्रायंगल फिल्म से करेंगे दर्शकों का मनोरंजन, अनीस बज्मी लगाएंगे दांव

लेखन ज्योति सिंह 06:27 pm Nov 07, 202506:27 pm

क्या है खबर?

अभिनेता अक्षय कुमार साल में 5 से 6 फिल्में करने में विश्वास रखते हैं। इस साल 'केसरी चैप्टर 2' और 'हाउसफुल' समेत उनकी कई फिल्में रिलीज हुईं और अब नजर 2026 पर है। अक्षय ने कई साउथ फिल्मों के हिंदी रीमेक में काम किया है, जिसमें 'राउडी राठौर', 'सरफिरा' और 'सेल्फी' शामिल हैं। अब वह साउथ की फिल्म 'संक्रांतिकी वस्तुनम' की मूल कहानी को बरकरार रखते हुए इसका पुनर्निर्माण करेंगे। इसके लिए वह फिर अनीस बज्मी के साथ जुड़े हैं।