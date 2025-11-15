कामिनी कौशल के निधन से आहत अमिताभ बच्चन (तस्वीर: एक्स/@bigbfanclub)

अमिताभ बच्चन का कामिनी कौशल के निधन पर छलका दर्द, लिखा- एक-एक करके सब बिछड़ रहे

लेखन नेहा शर्मा 05:48 pm Nov 15, 202505:48 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हिंदी सिनेमा की सबसे उम्रदराज अभिनेत्री कामिनी ने 98 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है उनके निधन पर करीना कपूर समेत कई सितारों ने शोक जताया है और अब अमिताभ ने एक लंबा-चौड़ा पोस्ट कर अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। बिग बी ने अपने पोस्ट में क्या लिखा, आइए जानते हैं।