अमिताभ बच्चन का कामिनी कौशल के निधन पर छलका दर्द, लिखा- एक-एक करके सब बिछड़ रहे
क्या है खबर?
बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हिंदी सिनेमा की सबसे उम्रदराज अभिनेत्री कामिनी ने 98 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है उनके निधन पर करीना कपूर समेत कई सितारों ने शोक जताया है और अब अमिताभ ने एक लंबा-चौड़ा पोस्ट कर अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। बिग बी ने अपने पोस्ट में क्या लिखा, आइए जानते हैं।
पोस्ट
कामिनी के साथ रहा अमिताभ का पारिवारिक रिश्ता
अमिताभ ने लिखा, 'एक और बड़ी क्षति... पुराने दिनों की एक प्यारी पारिवारिक मित्र... जब देश में विभाजन नहीं हुआ था। कामिनी कौशल जी एक बहुत बड़ी और सम्मानित अदाकारा थीं, जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री में अपार योगदान दिया और आखिरी क्षण तक हमारे साथ रहीं। उनके परिवार का मेरी मां जी के परिवार के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। कामिनी जी की बड़ी बहन और मां बहुत करीबी दोस्त थीं। दोनों एक-दूसरे के साथ हंसी-खुशी भरे पल बिताती थीं।'
आहत
एक-एक करके हमारे प्रिय लोग हमें छोड़ रहे हैं- अमिताभ
अमिताभ ने लिखा कि कामिनी जी एक बहुत प्यारी और प्रतिभाशाली कलाकार थीं। उनके जाने से अब एक ऐसा युग खत्म हो गया। ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, बल्कि उनके दोस्तों के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। अमिताभ लिखते हैं, 'एक-एक करके हमारे प्रिय लोग हमें छोड़ रहे हैं। ये समय बहुत दुखद है और इसे केवल श्रद्धांजलि और प्रार्थनाओं के जरिए ही भरा जा सकता है।' अमिताभ का पोस्ट देख प्रशंसक भावुक हो उठे हैं।