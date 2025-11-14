दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल नहीं रहीं, टूट गई भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर की आखिरी कड़ी
क्या है खबर?
बॉलीवुड की सबसे उम्रदराज और प्रतिष्ठित अभिनेत्री कामिनी कौशल ने 98 की उम्र में आखिरी सांस ली। अपने लंबे करियर में उन्होंने कई यादगार भूमिकाएं निभाईं। भारतीय फिल्मों में अपनी सादगी, प्रतिभा और मजबूत अभिनय से पर्दे पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनके जाने से मनोरंजन जगत में सन्नाटा पसर गया है। भारत में एक कामिनी कौशल ही हमारे पास थीं, जिनकी मौजूदगी भारतीय सिनेमा के सुनहरे दिनों का अहसास कराती थीं और अब वो भी अलविदा कह गईं।
दुखद
परिवार ने की निधन की पुष्टि
कामिनी के परिवार ने उनके निधन की पुष्टि की है। साथ हीअपील की है कि उनकी निजता का सम्मान किया जाए। कामिनी के निधन के साथ हिंदी फिल्मों का वह पुराना और खूबसूरत दौर भी खत्म हो गया, जिसमें कहानी सादगी से कही जाती थी, भावनाएं शांत और गहरी होती थीं और कलाकार अपनी मौजूदगी से पर्दे पर जादू बिखेरते थे। कामिनी भारतीय फिल्मों की सम्मानित अभिनेत्री थीं। उन्होंने अपने जीवन में 90 से ज्यादा फिल्मों में काम किया।
आखिरी फिल्म्
आखिरी बार 'लाल सिंह चड्ढा' में दिखी थीं कामिनी
कामिनी ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'नीचा नगर' से की थी, जिसे 1946 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित Palme d'Or पुरस्कार मिला था। इसके बाद उन्होंने 'शहीद', 'नदिया के पार', 'शबनम', 'आरजू' और 'बिरज बहू' जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। आखिरी बार कामिनी साल 2022 में आई आमिर खान और करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आई थीं। वो फिल्म 'कबीर सिंह' में शाहिद कपूर की दादी का किरदार भी निभा चुकी हैं।