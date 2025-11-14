हिंदी सिनेमा की सबसे उम्रदराज अभिनेत्री कामिनी कौशल का निधन

दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल नहीं रहीं, टूट गई भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर की आखिरी कड़ी

लेखन नेहा शर्मा 01:25 pm Nov 14, 202501:25 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड की सबसे उम्रदराज और प्रतिष्ठित अभिनेत्री कामिनी कौशल ने 98 की उम्र में आखिरी सांस ली। अपने लंबे करियर में उन्होंने कई यादगार भूमिकाएं निभाईं। भारतीय फिल्मों में अपनी सादगी, प्रतिभा और मजबूत अभिनय से पर्दे पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनके जाने से मनोरंजन जगत में सन्नाटा पसर गया है। भारत में एक कामिनी कौशल ही हमारे पास थीं, जिनकी मौजूदगी भारतीय सिनेमा के सुनहरे दिनों का अहसास कराती थीं और अब वो भी अलविदा कह गईं।