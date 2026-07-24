तनिष्क बागची पर भड़के अमाल मलिक- ऐसा नामर्द जैसा रवैया, दुनिया को तेरी औकात दिखाकर रहूंगा

एक्स पर अमाल ने तनिष्क पर PR हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया। एक पोस्ट में तनिष्क की तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने उन्हें संगीत उद्योग का जाजू कहा।

अमाल ने लिखा, "प्रिय मिस्टर रीमिक्स और ओरिजिनल गानों के सत्यानाशी... भले ही 10 साल देर हो गई, लेकिन मैं दुनिया को तुम्हारी औकात दिखाकर रहूंगा। जो कुछ भी हुआ, उसके बाद तुम मेरा नाम लेने के भी लायक नहीं हो, इसलिए मेरी 2017-18 की तस्वीरें इस्तेमाल करके आर्टिकल छपवाना बंद करो।