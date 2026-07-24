सुबह-सुबह सेंसेक्स में 900 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है

शेयर बाजार में क्यों देखने को मिल रही भारी गिरावट? निवेशकों के डूबे 6 लाख करोड़

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:05 am Jul 24, 202611:05 am

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (24 जुलाई) सुबह-सुबह भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 900 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है, जिससे बाजार के निवेशकों को करीब 6 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सुबह करीब 10:00 बजे सेंसेक्स 900 अंक से ज्यादा गिरकर 75,474 के स्तर पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 260 अंक से ज्यादा टूटकर 23,606 पर पहुंच गया।