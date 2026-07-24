फिल्म 'एबेनेजर: ए क्रिसमस कैरल' का ऐलान

जॉनी डेप की हॉलीवुड में दमदार वापसी, फिल्म 'एबेनेजर: ए क्रिसमस कैरल' से आई पहली झलक

लेखन ज्योति सिंह 11:18 am Jul 24, 202611:18 am

क्या है खबर?

जॉनी डेप अपनी अगली फिल्म को लेकर चर्चा में हैं, जो हॉलीवुड में 8 साल बाद उनकी वापसी का प्रतीक है। पैरामाउंट पिक्चर्स ने 23 जुलाई को अपनी आगामी फिल्म 'एबेनेजर: ए क्रिसमस कैरल' का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इसमें वह 'एबेनेजर स्क्रूज' की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी झलक टीजर में दिखाई गई है।। बता दें, जॉनी को आखिरी बार फिल्म 'फैंटास्टिक बीस्ट्स' (2018) में देखा गया था, जिसके बाद से वह सिनेमा से दूर थे।