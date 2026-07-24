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जॉनी डेप की हॉलीवुड में दमदार वापसी, फिल्म 'एबेनेजर: ए क्रिसमस कैरल' से आई पहली झलक
फिल्म 'एबेनेजर: ए क्रिसमस कैरल' का ऐलान

जॉनी डेप की हॉलीवुड में दमदार वापसी, फिल्म 'एबेनेजर: ए क्रिसमस कैरल' से आई पहली झलक

लेखन ज्योति सिंह
Jul 24, 2026
11:18 am
क्या है खबर?

जॉनी डेप अपनी अगली फिल्म को लेकर चर्चा में हैं, जो हॉलीवुड में 8 साल बाद उनकी वापसी का प्रतीक है। पैरामाउंट पिक्चर्स ने 23 जुलाई को अपनी आगामी फिल्म 'एबेनेजर: ए क्रिसमस कैरल' का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इसमें वह 'एबेनेजर स्क्रूज' की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी झलक टीजर में दिखाई गई है।। बता दें, जॉनी को आखिरी बार फिल्म 'फैंटास्टिक बीस्ट्स' (2018) में देखा गया था, जिसके बाद से वह सिनेमा से दूर थे।

घोषणा

टीजर के साथ फिल्म का रिलीज तारीख का भी ऐलान

पैरामाउंट पिक्चर्स ने 'एबेनेजर: ए क्रिसमस कैरल' के टीजर में जॉनी की पहली झलक दिखाई, जिसमें उनका एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में दमदार अवतार देखने को मिला।

कैप्शन में लिखा, 'आप नाम तो जानते हैं, लेकिन कहानी नहीं जानते। जॉनी डेप 'एबेनेजर' में एबेनेजर स्क्रूज की भूमिका निभा रहे हैं- सिर्फ सिनेमाघरों में 13 नवंबर को।'

फिल्म का निर्देशन टी वेस्ट ने किया है, जो चार्ल्स डिकेंस की 1843 की क्लासिक लघु उपन्यास 'ए क्रिसमस कैरल' पर आधारित होगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए टीजर

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