खेसारी लाल यादव पर फूटा मलाइका अरोड़ा का गुस्सा, बोलीं- ये बंदा कौन है? बेहद घिनौना

मलाइका ने लिखा, 'ये किस तरह के लोग हैं यार??? और ये बंदा कौन है, जो वहां खड़ा होकर पोज दे रहा है??? बेहद घिनौना!'

क्लिप में खेसारी एक इवेंट स्टैंडी के सामने पैपराजी के लिए पोज देते दिख रहे हैं, जबकि उनके पैरों के पास हरे रंग के कार्पेट पर एक आवारा कुत्ता शांति से लेटा नजर आ रहा है। पहले अभिनेता कुत्ते को चुपचाप भगाने के इरादे से इशारा करते दिखते हैं ताकि फोटो सेशन जारी रह सके।