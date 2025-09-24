मोहित सूरी ने फिर मिलाया YRF से हाथ

'सैयारा' की सफलता के बाद मोहित सूरी ने फिर मिलाया YRF से हाथ, मिली ये जानकारी

लेखन दीक्षा शर्मा 02:49 pm Sep 24, 202502:49 pm

क्या है खबर?

निर्देशक मोहित सूरी पिछली बार फिल्म 'सैयारा' लेकर आए थे, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। यशराज फिल्म्स (YRF) के बैनर तले बनी इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी नजर आई थी, जिसे काफी पसंद किया गया। 'सैयारा' की सफलता के बाद अब मोहित ने एक बार फिर यशराज फिल्म्स से हाथ मिलाया है। वह YRF के साथ मिलकर एक रोमांटिक फिल्म पर काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या जानकारी मिली है।