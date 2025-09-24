'सैयारा' की सफलता के बाद मोहित सूरी ने फिर मिलाया YRF से हाथ, मिली ये जानकारी
निर्देशक मोहित सूरी पिछली बार फिल्म 'सैयारा' लेकर आए थे, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। यशराज फिल्म्स (YRF) के बैनर तले बनी इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी नजर आई थी, जिसे काफी पसंद किया गया। 'सैयारा' की सफलता के बाद अब मोहित ने एक बार फिर यशराज फिल्म्स से हाथ मिलाया है। वह YRF के साथ मिलकर एक रोमांटिक फिल्म पर काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या जानकारी मिली है।
अक्षय विधानी होंगे फिल्म के निर्माता
पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार, मोहित और यशराज फिल्म्स एक रोमांटिक फिल्म के लिए साथ आए हैं। इस फिल्म का निर्माण अक्षय विधानी करने वाले हैं और आदित्य चोपड़ा इसे प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोहित अपनी टीम के साथ मिलकर फिल्म की कहानी पर काम कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग 2026 के मध्य में शुरू होगी, वहीं इसकी कास्टिंग प्रक्रिया अगले साल की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है।
ये हैं यशराज फिल्म्स की आने वाली फिल्में
YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्म 'अल्फा' भी खूब चर्चा में है और हो भी क्यों ना, इसमें आलिया भट्ट और शरवरी वाघ पर्दे पर मार-काट करती जो दिखेंगी। यह फिल्म 25 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों का दरवाजा खटखटाएगी। यशराज फिल्म्स के पास रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' भी है। अभिराज मीनावाला के निर्देशन में बन रही यह फिल्म 27 फरवरी, 2026 को यह फिल्म बड़े पर्दे पर आएगी। इसके अलावा YRF की फिल्म 'कृष 4' भी कतार में है।