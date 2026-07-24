नेपाल से भारत में अवैध प्रवेश करते हुए खालिस्थानी समर्थक और अमेरिकी नागरिक समेत 5 दबोचे
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बलों ने नेपाल सीमा से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए खालिस्तान समर्थक संगठन 'वारिस पंजाब दे' के एक वांछित सदस्य और संगठन से जुड़े एक अमेरिकी नागरिक समेत 5 को गिरफ्तार किया है। बहराइच पुलिस ने बताया कि खालिस्तानी चरमपंथी सदस्य की पहचान विक्रमजीत सिंह और अमेरिकी नागरिक की पहचान मनवीर सिंह ढिल्लों के रूप में हुई है। विक्रमजीत 2023 में पंजाब के एक पुलिस थाने पर हुए हमले में वांछित है।
घुसपैठ
रूपाईडीहा सीमा चौकी से भारत में प्रवेश का प्रयास
पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को नेपाल से रूपाईडीहा सीमा चौकी पार करके भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया गया है।
सशस्त्र सीमा बल (SSB) और उत्तर प्रदेश पुलिस के अभियान में दोनों आरोपियों को भारत में प्रवेश करने में मदद करने के आरोप में 3 अन्य भारतीय नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान रूपाईडीहा निवासी सुरेश कुमार पाठक, दिलीप उपाध्याय और वाहन चालक राहुल कुमार के रूप में हुई है।
बयान
SP ने क्या दिया बयान?
बहराइच पुलिस अधीक्षक (SP) विश्वजीत श्रीवास्तव ने कहा, "5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो बिना वैध दस्तावेजों के घुसपैठ कर रहे थे और सीमा पार कर रहे थे।"
श्रीवास्तव ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ के अनुसार, सिंह कई दिनों से फरार था, जबकि ढिल्लों के बारे में संदेह है कि उसने कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जांच से बचने के लिए बिना वीजा प्राप्त किए नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश किया था।
घुसपैठ
नेपाल सीमा पर घुसपैठ का प्रयास
यह घटना उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में SSB द्वारा एक 36 वर्षीय व्यक्ति की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद सामने आई है, जिसने खुद को अमेरिकी नागरिक बताया था और वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहा था।
अधिकारियों के अनुसार, उस व्यक्ति ने अपना नाम जॉर्डन ब्राउन बताया था और दावा किया था कि वह अमेरिका के कैलिफोर्निया का निवासी है।
हालांकि, उसके भारत में घुसने के उद्देश्य का अभी खुलासा नहीं हुआ है।