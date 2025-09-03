सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे अली गोनी, जानिए कारण (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@alygoni)

जैस्मिन भसीन के कहने पर अली गोनी ने नहीं लगाया 'गणपति बप्पा मोरया' का जयकारा, हुए ट्रोल

क्या है खबर?

अली गोनी और जैस्मिन भसीन ने हाल ही में मुंबई में अपने करीबी दोस्तों के साथ गणपति उत्सव में भाग लिया। दोनों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि, एक वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा, जिसमें जैस्मिन और निया शर्मा को नाचते हुए 'गणपति बप्पा मोरया' का जयकारा लगाते देखा जा सकता है। इस दौरान जैस्मिन के कहने पर अली ने 'गणपति बप्पा मोरया' का जयकारा नहीं लगाया, जिसके कारण वह ट्रोल हो रहे हैं।