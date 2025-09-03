जैस्मिन भसीन के कहने पर अली गोनी ने नहीं लगाया 'गणपति बप्पा मोरया' का जयकारा, हुए ट्रोल
अली गोनी और जैस्मिन भसीन ने हाल ही में मुंबई में अपने करीबी दोस्तों के साथ गणपति उत्सव में भाग लिया। दोनों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि, एक वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा, जिसमें जैस्मिन और निया शर्मा को नाचते हुए 'गणपति बप्पा मोरया' का जयकारा लगाते देखा जा सकता है। इस दौरान जैस्मिन के कहने पर अली ने 'गणपति बप्पा मोरया' का जयकारा नहीं लगाया, जिसके कारण वह ट्रोल हो रहे हैं।
इस वीडियो पर प्रशंसक तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक ने लिखा, 'इतना असहज महसूस हो रहा है तो आया क्यों जैस्मिन को सोचना चाहिए।' एक लिखते हैं, 'वह अच्छा इंसान नहीं है। जैस्मिन उसके पीछे पड़ी है, पता नहीं क्यों?' एक ने अली ने समर्थन करते हुए लिखा, 'क्या यही एक तरीका है क्या भगवान का सम्मान करने क्या? उसका मन यार, वो जो भी करे।' अली का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
Another video of Aly Goni where everyone is saying 'Ganpati Bappa Morya', but he is silent— Amitabh Chaudhary (@MithilaWaala) September 2, 2025
I don’t blame him at all, I blame those woke Hindu girls like Jasmin who fell in his trap , I blame every Hindu who watch and support this jihadi ..because , he is doing what his MAJHAB… https://t.co/p6niG1HOie pic.twitter.com/uVKS4Fgu4O