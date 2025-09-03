जैस्मिन भसीन के कहने पर अली गोनी ने नहीं लगाया 'गणपति बप्पा मोरया' का जयकारा, हुए ट्रोल

LOADING...
सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे अली गोनी, जानिए कारण (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@alygoni)

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 03, 2025
11:54 am
क्या है खबर?

अली गोनी और जैस्मिन भसीन ने हाल ही में मुंबई में अपने करीबी दोस्तों के साथ गणपति उत्सव में भाग लिया। दोनों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि, एक वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा, जिसमें जैस्मिन और निया शर्मा को नाचते हुए 'गणपति बप्पा मोरया' का जयकारा लगाते देखा जा सकता है। इस दौरान जैस्मिन के कहने पर अली ने 'गणपति बप्पा मोरया' का जयकारा नहीं लगाया, जिसके कारण वह ट्रोल हो रहे हैं।

प्रशंसक दे रहे ऐसी प्रतिक्रिया

इस वीडियो पर प्रशंसक तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक ने लिखा, 'इतना असहज महसूस हो रहा है तो आया क्यों जैस्मिन को सोचना चाहिए।' एक लिखते हैं, 'वह अच्छा इंसान नहीं है। जैस्मिन उसके पीछे पड़ी है, पता नहीं क्यों?' एक ने अली ने समर्थन करते हुए लिखा, 'क्या यही एक तरीका है क्या भगवान का सम्मान करने क्या? उसका मन यार, वो जो भी करे।' अली का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

