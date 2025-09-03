LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का पहला गाना 'बिजुरिया' जारी, सोनू निगम ने लगाए सुर 
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का पहला गाना 'बिजुरिया' जारी, सोनू निगम ने लगाए सुर 

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का पहला गाना 'बिजुरिया' जारी, सोनू निगम ने लगाए सुर 

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 03, 2025
11:54 am
क्या है खबर?

अभिनेता वरुण धवन काफी समय से फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इसमें उनकी जोड़ी जाह्नवी कपूर के साथ बनी है। यह इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। वरुण और जाह्नवी की यह फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अब इससे पहले निर्माताओं ने 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का पहला गाना 'बिजुरिया' जारी कर दिया है, जिसे सोनू निगम ने अपनी आवाज दी है।

गाना

वरुण और जाह्नवी ने किया जोरदार डांस

'बिजुरिया' गाने में वरुण और जाह्नवी एक साथ जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में सान्या मल्होत्रा, मनीष पॉल ​और रोहित सराफ भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। गाने में तमाम सितारों की झलक दिख रही है। बता दें, 'बिजुरिया' गाना सबसे पहले साल 1999 में रिलीज हुआ था। यह गाना सोनू के एल्बम 'मौसम' का एक हिट ट्रैक था। शशांक खेतान ने इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है, वहीं करण जौहर इसके निर्माता हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट