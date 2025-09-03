'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का पहला गाना 'बिजुरिया' जारी, सोनू निगम ने लगाए सुर

लेखन दीक्षा शर्मा 11:54 am Sep 03, 202511:54 am

क्या है खबर?

अभिनेता वरुण धवन काफी समय से फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इसमें उनकी जोड़ी जाह्नवी कपूर के साथ बनी है। यह इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। वरुण और जाह्नवी की यह फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अब इससे पहले निर्माताओं ने 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का पहला गाना 'बिजुरिया' जारी कर दिया है, जिसे सोनू निगम ने अपनी आवाज दी है।