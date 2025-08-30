अल्लू अर्जुन की दादी अल्लू कनकरत्नम का निधन, सामने आया हैदराबाद पहुंचे अभिनेता का वीडियो
क्या है खबर?
सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की दादी अल्लू कनकरत्नम नहीं रहीं। वह 94 साल की थीं। 30 अगस्त की सुबह करीब 1 बजकर 45 मिनट पर हैदराबाद स्थित अपने आवास पर उन्होंने आखिरी सांस ली। वह उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रही थीं।अल्लू काम के सिलसिले में मुंबई गए थे। अपनी दादी के निधन की खबर मिलते ही वो फौरन मुंबई से हैदराबाद पहुंचे। हवाई अड्डे से अल्लू का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह बड़े दुखी नजर आ रहे हैं।
दुखद
राम चरण ने भी रद्द की शूटिंग
अल्लू अपनी दादी मां के बेहद करीब थे। उनके निधन की खबर से उनका पूरा परिवार शोक में है। अल्लू के प्रशंसक और दक्षिण भारतीय सिनेमा के लोग उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार 30 अगस्त को कोकापेट में किया जाएगा। इस दुखद खबर के सामने आते ही उनके पोते और सुपरस्टार राम चरण ने मैसूर में चल रही अपनी आगामी फिल्म 'पेद्दी' की शूटिंग रद्द कर दी है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
August 30, 2025
लोकप्रियता
साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता की पत्नी थीं कनकरत्नम
अल्लू के दादा अल्लू रामलिंगैया तेलुगू सिनेमा के मशहूर अभिनेता रहे। उन्हें पद्मश्री जैसे कई बड़े सम्मानों से नवाजा गया था। उन्होंने कनकरत्नम से शादी की थी, जिनसे उनके 2 बच्चे हुए। एक बेटा अल्लू अरविंद और बेटी सुरेखा। कनकरत्नम पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थीं। पिछली बार वह तब चर्चा में आई थीं, जब अल्लू जेल से रिहा होकर वापस घर लौटे थे और दादी उनकी नजर उतारती दिखी थीं। उनका वो वीडियो खूब वायरल हुआ था।
लगाव
अल्लू का था दादी से बहुत लगाव
अल्लू का उनकी दादी से गहरा नाता था। फिल्मों से जुड़े कई समारोहों में उन्हें अपनी दादी के साथ देखा जा चुका है। पिछले कुछ दिनों से अल्लू निर्देशक एटली के साथ अपनी अगली फिल्म पर काम कर रहे हैं और इसी सिलसिले में वह मुंबई में थे। अल्लू-कोनिडेला परिवार के सभी सदस्य अल्लू अरविंद के निवास पर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अल्लू के फूफा और राम चरण के पिता चिरंजीवी भी हैदराबाद में हैं।