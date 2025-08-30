'परम सुंदरी' का बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा हाल? इन रोमांटिक फिल्मों को दी मात

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' का दर्शकों को इंतजार था। 29 अगस्त को फिल्म सिनेमाघरों में उतरी। हालांकि, इसे कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। फिल्म की पहले दिन की कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं। भले ही इसने डबल डिजिट में कमाई नहीं की, लेकिन आते ही इस साल आईं कई फिल्मों की छुट्टी जरूर कर दी है। 'परम सुंदरी' ने कितने करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला, आइए जानते हैं।

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म ने पहले दिन कमाए 7.25 करोड़ रुपये सैकनिल्क के मुताबिक 'परम सुंदरी' ने रिलीज के पहले दिन 7.25 करोड़ रुपये से अपना खाता खोला है। 40 से 50 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग से अच्छी कमाई कर ली थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि 10 करोड़ रुपये तो ये आसानी से कमा लेगी, लेकिन फिल्म ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि, इसने 'सैयारा' को छोड़ इस साल आईं रोमांटिक फिल्मों की छुट्टी जरूर कर दी है।

फिल्में इन रोमांटिक फिल्मों को चटाई धूल पिछली बार आई सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'धड़क 2' ने पहले दिन 3.65 करोड़ रुपये कमाए थे। उधर विक्रांत मैसी की 'आंखों की गुस्ताखियां' 35 लाख तो 'मेट्रो इन दिनों' 4 करोड़ रुपये बटोर पाई थी। मैडॉक फिल्म्स की 'भूल चूक माफ' की पहले दिन की कमाई 7.20 करोड़ रुपये थी तो रोमांटिक फिल्म 'मेरे हस्बैंड की बीवी' 1.75 करोड़ रुपये कमा पाई थी। जुनैद खान की 'लवयापा' ने 1.25 करोड़ रुपये से अपना खाता खोला था।

सैयारा 'परम सुंदरी' ने की 'सैयारा' से 3 गुना कम कमाई 'परम सुंदरी' की ओपनिंग ठीक-ठाक हुई है। हालांकि, इसने इस साल आई अनीत पड्डा और अहान पांडे की रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' से 3 गुना कम कमाई की है। 'सैयारा' ने पहले दिन 21 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार किया था। ऐसे में पहले दिन की कमाई के मामले में 'परम सुंदरी', 'सैयारा' के आसपास तक नहीं फटकती। अब देखना ये होगा कि वीकेंड में 'परम सुंदरी' क्या कमाल दिखाती है। इसके जरिए सिद्धार्थ और जाह्नवी पहली बार साथ आए हैं।