'धुरंधर' की कमाई 200 करोड़ रुपये के पार, इन बड़ी फिल्मों को छोड़ा पीछे

'धुरंधर' की कमाई 200 करोड़ रुपये के पार, इन बड़ी फिल्मों को छोड़ा पीछे
क्या है खबर?
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' की धुंआधार कमाई बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। रिलीज के बाद फिल्म को समीक्षकों और दर्शकाें की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसका असर कमाई पर देखने को मिल रहा है। कारोबारी दिनों पर भी इसने निराश नहीं किया और ताबड़तोड़ कमाई से निर्माताओं को मालामाल कर दिया है। कहना गलत नहीं होगा कि 'धुरंधर' एक रॉकेट बनकर आई है, जिसका थमना अभी तो नामुमकिन सा लगता है।
कमाई
'धुरंधर' 7 दिनों में 200 करोड़ के पार
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर' ने गुरुवार यानी रिलीज के 7वें दिन 27 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। एक हफ्ते के अंदर यह फिल्म 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। पिछली कमाई देखें तो इसने छठे दिन 26.50 करोड़, पांचवें दिन 27 करोड़ और चौथे दिन 23.25 करोड़ कमाए थे। कुल 7 दिनों में 'धुरंधर' ने 207.25 करोड़ की शानदार कमाई कर ली है और 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल हो चुकी है।
रिकॉर्ड
'धुरंधर' ने 7 दिनों में तोड़े 7 रिकाॅर्ड
'धुरंधर' का कहर दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर देखा जा रहा है। दुनियाभर में कमाई 306.25 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। फिल्म ने 7 दिनों में 7 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसमें 'थामा' (111.34 करोड़), 'दे कॉल हिम OG' (295.22 करोड़), 'हाउसफुल 5' (288.67 करोड़), 'सितारे जमीन पर' (267.52 करोड़), 'रेड 2' (237.46 करोड़), 'लोका: चैप्टर 1' (303.86 करोड़) और 'तेरे इश्क में' (148.35 करोड़) शामिल हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 'धुरंधर' दूसरे हफ्ते में क्या कमाल दिखाएगी।