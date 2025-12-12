'धुरंधर' की कमाई 200 करोड़ रुपये के पार, इन बड़ी फिल्मों को छोड़ा पीछे

कमाई

'धुरंधर' 7 दिनों में 200 करोड़ के पार

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर' ने गुरुवार यानी रिलीज के 7वें दिन 27 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। एक हफ्ते के अंदर यह फिल्म 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। पिछली कमाई देखें तो इसने छठे दिन 26.50 करोड़, पांचवें दिन 27 करोड़ और चौथे दिन 23.25 करोड़ कमाए थे। कुल 7 दिनों में 'धुरंधर' ने 207.25 करोड़ की शानदार कमाई कर ली है और 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल हो चुकी है।