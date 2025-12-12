'बॉर्डर 2' के टीजर रिलीज पर आया अपडेट

'बॉर्डर 2' के पोस्टर में 4 फौजी एक साथ, इस खास दिन पर जारी होगा टीजर

लेखन ज्योति सिंह 02:59 pm Dec 12, 202502:59 pm

क्या है खबर?

अभिनेता सनी देओल एक बार फिर फिल्मी पर्दे पर धमाका करने आ रहे हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बॉर्डर 2' रिलीज के करीब है। इसलिए निर्माता टीजर के जरिए लोगों का ध्यान खींचने की तैयारी कर चुके हैं। इसका ऐलान करते हुए फिल्म का नया और दमदार पोस्टर भी जारी किया गया है। पोस्टर में सनी के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्‌टी भी मौजूद हैं। चारों अभिनेताओं का फौजी के किरदार में लुक देखने लायक है।