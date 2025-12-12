LOADING...
'बॉर्डर 2' के पोस्टर में 4 फौजी एक साथ, इस खास दिन पर जारी होगा टीजर
ज्योति सिंह
Dec 12, 2025
02:59 pm
अभिनेता सनी देओल एक बार फिर फिल्मी पर्दे पर धमाका करने आ रहे हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बॉर्डर 2' रिलीज के करीब है। इसलिए निर्माता टीजर के जरिए लोगों का ध्यान खींचने की तैयारी कर चुके हैं। इसका ऐलान करते हुए फिल्म का नया और दमदार पोस्टर भी जारी किया गया है। पोस्टर में सनी के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्‌टी भी मौजूद हैं। चारों अभिनेताओं का फौजी के किरदार में लुक देखने लायक है।

बॉलीवुड हंगामा ने बताया गया था कि 'बॉर्डर 2' के टीजर रिलीज के लिए विजय दिवस का दिन तय हुआ है। यह वह दिन है जो 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत की याद दिलाता है। निर्माताओं ने आधिकारिक पुष्टि में बताया है कि 16 दिसंबर को, विजय दिवस पर फिल्म का टीजर जारी होगा। धर्मेंद्र के निधन के बाद पहला मौका होगा जब, सनी सार्वजनिक कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी।

