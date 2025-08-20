'जॉली LLB 3' फिर कानूनी पचड़े में फंसी, अक्षय कुमार और अरशद वारसी को नोटिस

अक्षय कुमार आने वाले दिनों में कई बड़ी फिल्मों में नजर आएंगे। उन्हीं में से एक है 'जॉली LLB 3', जिसकी राह उनके प्रशंसक बड़ी बेसब्री से देख रहे हैं। फिल्म से जुड़े एक-एक अपडेड पर नजर बनाए हुए हैं, वहीं इसी बीच फिल्म रिलीज होने से पहले एक बार फिर विवादों में आ गई है। पुणे की एक अदालत ने अक्षय कुमार और अरशद वारसी को नोटिस जारी किया है। आइए जानें क्या है मामला।

आरोप फिल्म पर लगा ये आरोप पुणे की एक अदालत ने अक्षय और अरशद को उनकी आगामी फिल्म 'जॉली LLB 3' के संबंध में नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन आरोपों के बाद जारी किया गया है, जिनमें कहा गया था कि फिल्म कानूनी पेशे और न्यायपालिका का अपमान करती है। पुणे के वकील वाजिद खान बिडकर ने याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि यह फिल्म न्याय व्यवस्था और अदालती कार्यवाही का मजाक उड़ाती है।

सुनवाई अक्षय और अरशद को कोर्ट ने दिया ये निर्देश शिकायकर्ता के मुताबिक, फिल्म कानूनी पेशे को अपमानजनक तरीके से चित्रित करती है और जजों का मखौल उड़ाती है। फिल्म में जजों के लिए इस्तेमाल किए गए 'मामू' शब्द पर भी आपत्ति जताई गई है। इसे न्यायपालिका का अपमान बताया गया है। याचिका पर सुनवाई के बाद पुणे की अदालत ने फिल्म में वकील की भूमिका निभाने वाले अक्षय और अरशद दोनों को नोटिस जारी कर उन्हें 28 सितंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।

विवाद पहले भी हुआ था फिल्म को लेकर विवाद वैसा यह पहली बार नहीं है, जब फिल्म को लेकर ऐसा विवाद हुआ हो। इससे पहले फिल्म को लेकर बखेड़ा तब खड़ा हुआ था, जब इसकी शूटिंग चल रही थी और अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान राठौड़ ने निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। चंद्रभान ने दावा किया था कि ये फिल्म वकीलों और जजों को गलत ढंग से पेश करती है। फिल्म पर उस वक्त भी भारतीय न्यायपालिका की छवि खराब करने के आरोप लगे थे।