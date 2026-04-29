आ गई 'तुम्बाड 2' की रिलीज तारीख

'तुम्बाड 2' की रिलीज तारीख पक्की, इस बार डर से सामना करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी

लेखन ज्योति सिंह 05:23 pm Apr 29, 202605:23 pm

क्या है खबर?

सोहम शाह की बहुचर्चित फिल्म 'तुम्बाड 2' को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। फैंस पहले से फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के शामिल होने का जश्न मना रहे थे। अब निर्माताओं ने उनकी उत्सुकता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल फिल्म की आधिकारिक रिलीज तारीख का खुलासा कर दिया गया है। बता दें, 2018 में रिलीज 'तुम्बाड' को 2024 में दोबारा से रिलीज किया गया था। इसकी सफलता को देखते हुए निर्माताओं ने सीक्वल बनाने का फैसला किया है।