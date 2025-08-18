'परम सुंदरी' का गाना 'सुन मेरे यार वे' जारी, जानिए कब रिलीज हो रही फिल्म

लेखन दीक्षा शर्मा 12:36 pm Aug 18, 202512:36 pm

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'परम सुंदरी' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब से इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म का ऐलान हुआ है, प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। अब 'परम सुंदरी' का गाना 'सुन मेरे यार वे' रिलीज हो गया है, जिसमें सिद्धार्थ और जाह्नवी एक-दूजे के साथ रोमांस करते दिख रहे हैं। इस गाने को आदित्य रिखारी और सचिन-जिगर ने गाया है, जबकि इसके बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं।