LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'परम सुंदरी' का गाना 'सुन मेरे यार वे' जारी, जानिए कब रिलीज हो रही फिल्म 
'परम सुंदरी' का गाना 'सुन मेरे यार वे' जारी, जानिए कब रिलीज हो रही फिल्म 

'परम सुंदरी' का गाना 'सुन मेरे यार वे' जारी, जानिए कब रिलीज हो रही फिल्म 

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 18, 2025
12:36 pm
क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'परम सुंदरी' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब से इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म का ऐलान हुआ है, प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। अब 'परम सुंदरी' का गाना 'सुन मेरे यार वे' रिलीज हो गया है, जिसमें सिद्धार्थ और जाह्नवी एक-दूजे के साथ रोमांस करते दिख रहे हैं। इस गाने को आदित्य रिखारी और सचिन-जिगर ने गाया है, जबकि इसके बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं।

परम सुंदरी

29 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म

'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ दिल्ली के एक अमीर या कहें बड़े कारोबार का किरदार निभा रहे हैं। उधर जाह्नवी एक ऐसी लड़की की भूमिका निभा रही हैं, जो केरल से ताल्लुक रखती है और पेशे से एक कलाकार है। फिल्म की पूरी कहानी उन्हीं की प्रेम कहानी के इर्द-गिर्द घूमती नजर आएगी। इस फिल्म के निर्देशन की कमान तुषार जलोटा संभाल रहे हैं। मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म अब 29 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट