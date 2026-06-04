अक्षय कुमार ने मुंबई में ओबेरॉय स्काई सिटी के 2 अपार्टमेंट बेचे, इतने में हुआ सौदा

संपत्ति

दोनों संपत्ति का कारपेट एरिया और सौदे की कीमत

बॉलीवुड हंगामा ने दस्तावेजों के हवाले से बताया कि बड़े अपार्टमेंट का कारपेट एरिया 1,101 वर्ग फुट है। साथ में 2 कार पार्किंग की सुविधा दी गई है। इस संपत्ति को 5.75 करोड़ रुपये में बेचा गया है, जिसमें 28.75 लाख रुपये का स्टांप शुल्क भी शामिल है। उसी फ्लोर पर स्थित दूसरे का क्षेत्रफल 252 वर्ग फुट है। एक कार पार्किंग वाली यह संपत्ति 1.35 करोड़ रुपये में बिकी है, जिसमें 6.75 लाख रुपये का स्टांप शुल्क शामिल है।